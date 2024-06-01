Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan 'Liberya' bayraklı dökme yük gemisi, römorkörle Şevketiye Demir Sahası'na çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 07:40 Güncelleme: 01.06.2024 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan 'Liberya' bayraklı dökme yük gemisi, römorkörle Şevketiye Demir Sahası’na çekildi.

        Ukrayna'da Mısır’a gitmek üzere denize açılan 225 metre uzunluğunda ve 66 bin ton mısır yüklü 'Liberya' bayraklı ‘Gloria G' isimli dökme yük gemisi, dün akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13', 'Kurtarma-14' ve 'Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler ise arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan dökme yük gemisi, römorkör eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülüp demirletildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcaklık 3-5 derece artıyor! 2 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece artıyor! 2 bölgede sağanak!
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü
        Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü
        Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
        Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
        Fidan 'son teklif'i Blinken ile görüştü
        Fidan 'son teklif'i Blinken ile görüştü
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Otomobille sulama kanalına uçtu: 2 ölü
        Otomobille sulama kanalına uçtu: 2 ölü
        Sele kapılan kadını taksici kurtardı
        Sele kapılan kadını taksici kurtardı
        Kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı
        Kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı
        Biden: İsrail ateşkes önerisi sundu
        Biden: İsrail ateşkes önerisi sundu
        Martial hamlesi!
        Martial hamlesi!
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Kuzey Kore lideri tatbikatı izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatı izledi
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi için kurtarma operasyonu düz...
        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi için kurtarma operasyonu düz...
        Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
        Çankırı merkezli 'Mahzen-49' operasyonuna 32 tutuklama
        Çankırı merkezli 'Mahzen-49' operasyonuna 32 tutuklama
        Çanakkale'de sürat teknesiyle yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheliler yakala...
        Çanakkale'de sürat teknesiyle yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheliler yakala...
        Triatletler Gelibolu Yarımadası'nın tarihi ve doğal güzelliklerinde mücadel...
        Triatletler Gelibolu Yarımadası'nın tarihi ve doğal güzelliklerinde mücadel...
        Osmaniye'den Gelibolu'ya gelen öğrenciler şehitlikleri ziyaret etti
        Osmaniye'den Gelibolu'ya gelen öğrenciler şehitlikleri ziyaret etti