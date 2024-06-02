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        Çanakkale Valiliği'nden sıcaklık ve orman yangını uyarısı

        ÇANAKKALE Valiliği'nden yapılan açıklamada il genelinde artması beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangınlarına karşı bölgedekilerin dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 17:11 Güncelleme: 02.06.2024 - 17:15
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        Çanakkale Valiliği'nden sıcaklık ve orman yangını uyarısı
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        ÇANAKKALE Valiliği'nden yapılan açıklamada il genelinde artması beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangınlarına karşı bölgedekilerin dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu.

        Çanakkale Valiliği, il genelinde artan sıcaklıkların orman yangınları açısından risk oluşturabileceğini belirterek, çevredekileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çanakkale Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son tahminlere göre, ilimiz genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi beklenmektedir. Orman yangınları açısından bu durum çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durması, ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmalıdır" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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