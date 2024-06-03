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        Çanakkale'de otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilde sürücü İsmail Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 21:17 Güncelleme: 03.06.2024 - 21:20
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        Çanakkale'de otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
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        ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilde sürücü İsmail Ö. ve yolcu Sabire I. ağır yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İlçeye bağlı Baharlar Köyü'nden Uzunalan Köyü'ne seyir halinde olan İsmail Ö. yönetiminde 17 PB 450 plakalı otomobil, köy girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu sürücüsü İsmail Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan Sabire I. ağır yaralandı. Kazayı görenler çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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