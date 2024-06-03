Çanakkale'de otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İlçeye bağlı Baharlar Köyü'nden Uzunalan Köyü'ne seyir halinde olan İsmail Ö. yönetiminde 17 PB 450 plakalı otomobil, köy girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu sürücüsü İsmail Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan Sabire I. ağır yaralandı. Kazayı görenler çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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