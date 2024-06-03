Çanakkale'de otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü (2)

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilde ağır yaralanan sürücü İsmail Özpek ve yolcu Sabire Ihmaz, kaldırıldıkları Ayvacık Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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