Çanakkale'yi besleyen barajdaki su seviyesi yüzde 91'e ulaştı

ÇANAKKALE'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı, geçen sene bu aylarda yüzde 51 seviyelerinde olan, 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nın su seviyesi yüzde 91'e ulaştı.

Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan, 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi, etkili yağışlar ve Çanakkale Belediyesi'nin önlemleri ile yüzde 91 seviyelerine ulaştı. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, geçen yıl haziran ayında su seviyesinin yüzde 51 olduğunu hatırlatarak, "Çanakkale'mizin adeta yaşam damarı olan, suyumuzun hem tarımsal hem de yaşam amaçlı önem arz eden Atikhisar Barajı'ndaki şu anki su durumu, yüzde 91 seviyesinde. Atikhisar Barajı mükemmel bir doluluk oranına ulaştı. Atikhisar Barajı aynı zamanda, Özbek, Karacaören, Saraycık, Sarıcaeli, Kalabaklı, Kepez bölgesi dahil olmak üzere tüm tarımsal amaçlı suyu da karşılamaktadır. Atikhisar Barajı'nı besleyen Kazdağları'nın eteklerinden süzülen sular" dedi.