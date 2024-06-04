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        Çanakkale'yi besleyen barajdaki su seviyesi yüzde 91'e ulaştı

        ÇANAKKALE'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı, geçen sene bu aylarda yüzde 51 seviyelerinde olan, 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nın su seviyesi yüzde 91'e ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:04 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:10
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        Çanakkale'yi besleyen barajdaki su seviyesi yüzde 91'e ulaştı
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        ÇANAKKALE'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı, geçen sene bu aylarda yüzde 51 seviyelerinde olan, 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nın su seviyesi yüzde 91'e ulaştı.

        Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan, 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi, etkili yağışlar ve Çanakkale Belediyesi'nin önlemleri ile yüzde 91 seviyelerine ulaştı. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, geçen yıl haziran ayında su seviyesinin yüzde 51 olduğunu hatırlatarak, "Çanakkale'mizin adeta yaşam damarı olan, suyumuzun hem tarımsal hem de yaşam amaçlı önem arz eden Atikhisar Barajı'ndaki şu anki su durumu, yüzde 91 seviyesinde. Atikhisar Barajı mükemmel bir doluluk oranına ulaştı. Atikhisar Barajı aynı zamanda, Özbek, Karacaören, Saraycık, Sarıcaeli, Kalabaklı, Kepez bölgesi dahil olmak üzere tüm tarımsal amaçlı suyu da karşılamaktadır. Atikhisar Barajı'nı besleyen Kazdağları'nın eteklerinden süzülen sular" dedi.

        'ATİKHİSAR BARAJI REVİZE EDİLMELİ'

        Atikhisar Barajı inşaatının 1978'de tamamladığını söyleyen Ünver, "Çanakkale- Atikhisar Barajı'nın veya barajların ömrü, 50 yıldır. Atikhisar Barajı normale baktığınız zaman son demlerini yaşıyor. Öyle ki o yıllarda, 48 yıl önce yapılan su kanaletlerinden tarımsal amaçlı suyu taşımaya çalışıyoruz. Artık kanaletler beton özelliğini yitirip, normalde toprak halini aldı. Normalde Çanakkale'nin 1 yıllık içme su ihtiyacı toplamda 11 milyon metreküptür. Tarımsal amaçlı yılda merkez köylere lazım olan 5 milyon metreküp su ihtiyacımız var. Ama yaklaşık 50 yıllık kanaletler olduğu için tarımsal olarak su ihtiyacımız 5 milyon metreküpten 13 milyon metreküp çıkıyor. Çanakkale'nin 1 yıllık su ihtiyacı, maalesef toprakta zayi olarak gidiyor. Atikhisar Barajı, revize edilerek sulama sisteminin kesinlikle ve kesinlikle kapalı sisteme dönüşmesi gerektiği artık kaçınılmazdır. Vatandaş eğer tasarruflu, düzenli ve az şekilde su kullanıp üretim yapıyorsa bu kişilere, üreticilere de mutlaka bir ödül verilmeli ki bu cazibe haline gelsin. İnsanlar buna teşvik edilmeli. Çünkü bu sene, özellikle bu sene, geçen yıla baktığımız zaman su oranı 91. Ama gelecek yıl ne olacak muamma. Artık su öncelikli yatırımların içine mutlaka girilmesi ve girmesi lazım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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