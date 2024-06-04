Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de kaçak yolla avlanan 3 ton kum şırlanı ele geçirildi

        ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak yolla avlandıkları tespit edilen 3 ton kum şırlanı ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:52 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de kaçak yolla avlanan 3 ton kum şırlanı ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak yolla avlandıkları tespit edilen 3 ton kum şırlanı ele geçirildi.

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne saat 00.30 sıralarında kaçak yollarla kum şırlanı avlandığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetim ekibi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli görülen bir kamyoneti durdu. Kamyonette yapılan aramalarda 100 çuvalda, kaçak yollarla avlandıkları tespit edilen toplam 3 ton kum şırlanı ele geçirildi. Araç sürücüsüne 26 bin 242 lira idari para cezası kesilirken, ele geçirilen kum şırlanları doğal ortamına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        El Nino bitti etkisi sürecek (Bu yaz da rekor sıcaklıklar görülecek mi?)
        El Nino bitti etkisi sürecek (Bu yaz da rekor sıcaklıklar görülecek mi?)
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor

        Benzer Haberler

        Güneyden gelen istilacı türler Akdeniz'de biyoçeşitlilik kaybına yol açıyor
        Güneyden gelen istilacı türler Akdeniz'de biyoçeşitlilik kaybına yol açıyor
        Çanakkale'yi besleyen barajdaki su seviyesi yüzde 91'e ulaştı
        Çanakkale'yi besleyen barajdaki su seviyesi yüzde 91'e ulaştı
        Çanakkale'de 3 ton kum şırlanı ele geçirildi
        Çanakkale'de 3 ton kum şırlanı ele geçirildi
        Gelibolu'da "Çevre Haftası" Şenliği düzenlendi
        Gelibolu'da "Çevre Haftası" Şenliği düzenlendi
        Çanakkale'de 26'sı çocuk 54 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 26'sı çocuk 54 düzensiz göçmen yakalandı
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi haya...
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi haya...