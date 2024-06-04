Çanakkale'de kaçak yolla avlanan 3 ton kum şırlanı ele geçirildi

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak yolla avlandıkları tespit edilen 3 ton kum şırlanı ele geçirildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne saat 00.30 sıralarında kaçak yollarla kum şırlanı avlandığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetim ekibi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli görülen bir kamyoneti durdu. Kamyonette yapılan aramalarda 100 çuvalda, kaçak yollarla avlandıkları tespit edilen toplam 3 ton kum şırlanı ele geçirildi. Araç sürücüsüne 26 bin 242 lira idari para cezası kesilirken, ele geçirilen kum şırlanları doğal ortamına bırakıldı.