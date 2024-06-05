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        Çanakkale'de anız yangını, tarım arazisi ve ormana sıçradı

        ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde çıkan anız yangını, tarım arazisi ile ormana da sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:35 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:40
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        Çanakkale'de anız yangını, tarım arazisi ve ormana sıçradı
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        ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde çıkan anız yangını, tarım arazisi ile ormana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çamlıca köyü Yangın Gözetleme Kulesi'nden, saat 14.00 sıralarında Çıplak köyü TİGEM mevkisindeki bir tarladan duman yükseldiği bildirildi. Bunun üzerine İntepe (Troya Milli Parkı) İşletme Şefliği ekipleri, bölgeye yönlendirildi. Orman ekipleri, 5 dakika içinde alevlere müdahalede bulundu. Alevlerin bir anızdan başlayarak rüzgarın da etkisiyle yayılma gösterdiği belirlendi. Büyüyen alevler Çanakkale-İzmir kara yolunu aşıp, Gökçalı köyündeki bir tarım arazisi ve ormana sıçradı. Bölgeye takviye olarak Dardanos mevkisinde konuşlu 2 yangın söndürme helikopteri ile Çanakkale ve Balıkesir'in Edremit ilçesinde konuşlu toplam 6 uçak, 8 hizmet aracı, 1 treyler, 5 itfaiye aracı, 192 personel ve su tankerleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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