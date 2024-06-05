Çanakkale'de anız yangını, tarım arazisi ve ormana sıçradı (2)

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Gökçalı köyü yakınlarında çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 11 hektar tarım arazisi ve 5 dönüm orman zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.