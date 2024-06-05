Çanakkale'de ikinci anız yangını; ormana sıçradı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde çıkan anız yangını ormana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ezine ilçesindeki yangının ardından bir anız yangını da Bayramiç'te çıktı. Kuşaklıca Yangın Gözetleme Kulesi, bugün saat 15.28'de Türkmeneli köyü civarındaki tarım arazisinden dumanların yükseldiği ihbarı yaptı. Bölgeye Yağcılar Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangının anız tarlasında rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi göstermesi ve ormana sıçraması üzerine yer ekiplerine destek olarak Dardanos mevkisinde konuşlu helikopter ve Balıkesir ile Edremit'te konuşlu uçaklar da bölgeye sevk edildi. Alevlere, 4 uçak, 1 söndürme helikopteri, 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 1 itfaiye aracı, 6 hizmet aracı, 78 personel ve su tankerleriyle müdahale sürüyor.