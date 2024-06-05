Çanakkale'de ikinci anız yangını; ormana sıçradı (2)

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmeneli köyü civarında anızların tutuşması sonucu çıkan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Yangında, 2 hektar tarım arazisi ve 2 hektarlık orman zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

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