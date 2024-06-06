Çanakkale'de yıldırım düştü; orman yangını çıktı

Bekirler köyü yakınlarındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbarla bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda orman personeli sevk edildi. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle yarım saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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