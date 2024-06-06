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        Çanakkale'de yıldırım düştü; orman yangını çıktı

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde düşen yıldırım nedeniyle orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:33 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:35
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        Çanakkale'de yıldırım düştü; orman yangını çıktı
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        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde düşen yıldırım nedeniyle orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bekirler köyü yakınlarındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbarla bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda orman personeli sevk edildi. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle yarım saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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