Çanakkale'de sınava geç kalan 10 öğrenciyi polisler yetiştirdi

Çanakkale’de, YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı. Sınav öncesi yeni kimlik çıkartma, yanlış okul, evrak eksikliği ve kimliği evde unutma gibi nedenlerle geç kalan 10 öğrenci İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli timlerden yardım istedi. Polis ekipleri, adayları motosiklete bindirerek sınava girecekleri okula ulaştırıldı. Adaylar da polis ekiplerine teşekkür etti.

ÇANAKKALE’de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne geç kalan 10 öğrenci polis ekipleri, tarafından sınava yetiştirildi.

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