Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı (2)

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Bahçedere Köyü yakınlarındaki bir zeytin bahçesinde çıkarak orman alanına sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 18.30’da kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 15 dönüm orman dışı alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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