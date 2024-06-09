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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı (2)

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Bahçedere Köyü yakınlarındaki bir zeytin bahçesinde çıkarak orman alanına sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 18.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 18:55 Güncelleme: 09.06.2024 - 18:55
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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı (2)
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        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

        Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Bahçedere Köyü yakınlarındaki bir zeytin bahçesinde çıkarak orman alanına sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 18.30’da kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 15 dönüm orman dışı alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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