Çanakkale'de orman yangını

Bayramiç'e bağlı Türkmenli köyü yakınlarında, saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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