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        Çanakkale'de orman yangını

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 19:38 Güncelleme: 11.06.2024 - 19:40
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        Çanakkale'de orman yangını
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        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

        Bayramiç'e bağlı Türkmenli köyü yakınlarında, saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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