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        Çanakkale'deki orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

        ÇANAKKALE'ninBayramiç ilçesinde dün saat 18.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 09:37 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:40
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        Çanakkale'deki orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü
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        ÇANAKKALE'ninBayramiç ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte söndürülürken, 5 hektar alan zarar gördü.

        Bayramiç'e bağlı Türkmenli köyü yakınlarında, dün saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 21.00 sıralarında söndürüldü. Yangında 5 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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