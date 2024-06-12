Çanakkale'de orman yangını

Eceabat ilçesi Kumköy mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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