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        Çanakkale'de orman yangını

        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:21 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:25
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        Çanakkale'de orman yangını
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        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Eceabat ilçesi Kumköy mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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