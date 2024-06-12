Çanakkale'de orman yangını (2)

Eceabat ilçesi Kumköy mevkisinde çıkan yangına 7 uçak, 6 helikopter ile havadan, 6 ilk müdahale aracı, 32 arazöz, 12 su ikmal aracı, 7 dozer, 15 hizmet aracı ve toplam 285 personelle karadan müdahale sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yükselen alevlere ilk müdahalenin 8 dakikada yapıldığı belirtildi.

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