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        Çanakkale'de orman yangını (2)

        YANGINAMÜDAHALE SÜRÜYOREceabat ilçesi Kumköy mevkisinde çıkan yangına 7 uçak, 6 helikopter ile havadan, 6 ilk müdahale aracı, 32 arazöz, 12 su ikmal aracı, 7 dozer, 15 hizmet aracı ve toplam 285 personelle karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:54 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:55
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        Çanakkale'de orman yangını (2)
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        YANGINAMÜDAHALE SÜRÜYOR

        Eceabat ilçesi Kumköy mevkisinde çıkan yangına 7 uçak, 6 helikopter ile havadan, 6 ilk müdahale aracı, 32 arazöz, 12 su ikmal aracı, 7 dozer, 15 hizmet aracı ve toplam 285 personelle karadan müdahale sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yükselen alevlere ilk müdahalenin 8 dakikada yapıldığı belirtildi.

        Nazif Cemhan ŞEN-Cihan BAYRALI / ÇANAKKALE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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