Çanakkale'de orman yangını (3)

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor. Çanakkale Valiliği'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Eceabat İlçesi Kumköy civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir. Kumköy köyüne yakın civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemle rica olunur" denildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.