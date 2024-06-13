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        Çanakkale'de orman yangını

        ÇANAKKALE'ninEceabat ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:23 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:25
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        Çanakkale'de orman yangını
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        ÇANAKKALE'ninEceabat ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Eceabat Yalova köyü yakınlarındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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