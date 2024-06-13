Çanakkale'de orman yangını

Eceabat Yalova köyü yakınlarındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

ÇANAKKALE'ninEceabat ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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