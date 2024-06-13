Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (2)

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Sarısöğüt köyü yakınlarındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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