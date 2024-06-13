Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (3)

Öte yandan, Ezine ilçesi Sarısöğüt köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangında ise söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyü yakınlarında saat 14.00'te çıkan orman yangınına 6 uçak, 7 helikopter, 6 ilk müdahale aracı, 32 arazöz, 11 su ikmal aracı, 6 dozer, 15 hizmet aracı, 6 treyler ve 345 personelle müdahale edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle saat 18.10 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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