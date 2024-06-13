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        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (3)

        ECEABAT'TAKİYANGIN KONTROL ALTINDAÇanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyü yakınlarında saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 19:04 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:10
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        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (3)
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        ECEABAT'TAKİYANGIN KONTROL ALTINDA

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyü yakınlarında saat 14.00'te çıkan orman yangınına 6 uçak, 7 helikopter, 6 ilk müdahale aracı, 32 arazöz, 11 su ikmal aracı, 6 dozer, 15 hizmet aracı, 6 treyler ve 345 personelle müdahale edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle saat 18.10 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan, Ezine ilçesi Sarısöğüt köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangında ise söndürme çalışmaları devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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