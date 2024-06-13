Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (4)
EZİNE'DEKİYANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kızılköy yakınlarında, saat 16.
EZİNE'DEKİYANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Kızılköy yakınlarında, saat 16.00 sıralarında tarım arazisinde başlayıp daha sonra ormana sıçrayan yangın, saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından ilk müdahalenin saat 16.20’de yapıldığı öğrenilen yangında havadan 3 helikopter, 3 uçak, karadan ise 2 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 6 su ikmal aracı ve toplamda 345 personel müdahale etti. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
HAYVANLARINI SON ANDA KURTARDI
Kızılköy yakınlarında bulunan çiftlik ise yanmaktan son anda kurtuldu. 17 büyükbaş ve 20 küçükbaşın bulunduğu çiftliğin sahibi Mustafa Girgin, "Köyde oturuyordum. Telefonla beni aradılar; ‘senin çiftliğin yakınlarında yangın var’ dediler. Ben de hemen çiftliğe geldim ve mallarımı kurtardım. Yangın çiftliğimin aşağısından geldi. Hemen geldim hayvanlarımı kurtardım. 17 tane büyükbaş, 20 tane koyunum var. Onları son anda kurtardım" dedi.
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