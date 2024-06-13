Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (4)

        EZİNE'DEKİYANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kızılköy yakınlarında, saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 20:30 Güncelleme: 13.06.2024 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (4)
        ABONE OL
        ABONE OL

        EZİNE'DEKİYANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI

        Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Kızılköy yakınlarında, saat 16.00 sıralarında tarım arazisinde başlayıp daha sonra ormana sıçrayan yangın, saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından ilk müdahalenin saat 16.20’de yapıldığı öğrenilen yangında havadan 3 helikopter, 3 uçak, karadan ise 2 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 6 su ikmal aracı ve toplamda 345 personel müdahale etti. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        HAYVANLARINI SON ANDA KURTARDI

        Kızılköy yakınlarında bulunan çiftlik ise yanmaktan son anda kurtuldu. 17 büyükbaş ve 20 küçükbaşın bulunduğu çiftliğin sahibi Mustafa Girgin, "Köyde oturuyordum. Telefonla beni aradılar; ‘senin çiftliğin yakınlarında yangın var’ dediler. Ben de hemen çiftliğe geldim ve mallarımı kurtardım. Yangın çiftliğimin aşağısından geldi. Hemen geldim hayvanlarımı kurtardım. 17 tane büyükbaş, 20 tane koyunum var. Onları son anda kurtardım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak"
        "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak"
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        İsrail askerleri camiyi mutfak olarak kullanıyor
        İsrail askerleri camiyi mutfak olarak kullanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (3)
        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (3)
        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (2)
        Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (2)
        GÜNCELLEME - Ezine'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Ezine'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Çanakkale Ezine'de ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor
        Çanakkale Ezine'de ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor
        Çanakkale'deki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
        Çanakkale'deki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale'de orman yangını