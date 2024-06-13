Çanakkale'de orman yangını; bu kez de Ezine'de çıktı (4)

EZİNE'DEKİYANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Kızılköy yakınlarında, saat 16.00 sıralarında tarım arazisinde başlayıp daha sonra ormana sıçrayan yangın, saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından ilk müdahalenin saat 16.20’de yapıldığı öğrenilen yangında havadan 3 helikopter, 3 uçak, karadan ise 2 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 6 su ikmal aracı ve toplamda 345 personel müdahale etti. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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