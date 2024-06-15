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        Çanakkale'de orman yangını

        ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:21 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:25
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        Çanakkale'de orman yangını
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        ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Lapseki ilçesi Şahinler köyü yakınlarındaki ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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