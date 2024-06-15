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        Çanakkale'de orman yangını; kontrol altında (2)

        2,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şahinler köyü yakınlarındaki ormanda saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:27
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        Çanakkale'de orman yangını; kontrol altında (2)
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        2,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şahinler köyü yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 13.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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