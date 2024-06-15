Çanakkale'de orman yangını; kontrol altında (2)

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şahinler köyü yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 13.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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