Çanakkale'de orman yangını

Ayvacık'a bağlı Kozluköy yakınlarındaki tarım arazisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangına 4 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale başlatıldı.

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