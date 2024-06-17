Çanakkale'de orman yangını (2)

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kozluköy yakınlarındaki tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havdan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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