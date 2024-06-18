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        Tarımve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Çanakkale Eceabat yangınına müdahalemiz sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 18:16 Güncelleme: 18.06.2024 - 18:16
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        Tarımve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Çanakkale Eceabat yangınına müdahalemiz sürüyor. Yine anız yakılmasıyla başlayan ve ormana sıçrayan yangına 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 Ormanın Kahramanı'mızla müdahale ediyoruz.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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