Tarımve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Çanakkale Eceabat yangınına müdahalemiz sürüyor. Yine anız yakılmasıyla başlayan ve ormana sıçrayan yangına 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 Ormanın Kahramanı'mızla müdahale ediyoruz.

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