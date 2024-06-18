Çanakkale'de orman yangını (5)

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kumköy yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Tarihi Alan'a geçişler durduruldu. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanına girişler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur" denildi.

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