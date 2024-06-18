Çanakkale'de orman yangını (8)

BAKANYUMAKLI: 300 HEKTARLIK BİR ALANIN ETKİLENMESİ SÖZ KONUSU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde devam eden orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bölgeye gelen Bakan Yumaklı, Yangın Yönetim Aracından çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Yumaklı'ya AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale milletvekilleri, İsmet Güneşhan, Özgür Ceylan, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak eşlik etti. Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak söze başlayan Yumaklı, "Bugün 42 adet orman yangını oldu. Bu orman yangınlarının 22'si orman içinde 20'si de orman dışında gerçekleşti. 5 adet yangın bizim üst risk grubunda dediğimiz yangın türünden gerçekleşti. Burdur, Çanakkale, Sakarya, Manisa ve Uşak. Şu anda içinde bulunduğumuz Çanakkale ilinin Eceabat ilçesinde halihazırda devam eden bir yangın söz konusu. Yine Uşak'ta devam eden bir yangınımız var. Diğerlerinin hepsi kontrol altına alındı. Eceabat'taki yangınla alakalı 16.05'te ilk tespit yapıldı. 16.11'den itibaren müdahale başladı. 9 uçak, 6 helikopterle başlamıştık. Şu anda bu hava araçlarımız gün batımı nedeniyle inmek durumunda kaldılar. Bir gece görüşlü helikopter ile hava araçlarımızdan devam etmiş olacağız mücadeleye. Şu anda 94 adet arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçlarımız ve 540 personelimizle mücadeleye devam ediyoruz. Büyük Anafartalar köyünün tedbiren boşaltılmasını istemiştik. Onun dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit eden bir husus yok. Bu köyden de herhangi bir şekilde bir sağlık sorunu yaşayan ya da bir can ya da mal kaybı söz konusu değil. Çanakkale Boğazı da gemi trafiğine kuzey güney yönünde kapatıldı tedbiren. Gelibolu tarihi alanına da girişler durdurulmuştu. Şu anda 28 kilometre saat rüzgar hızı söz konusu. Nem yüzde 68, sıcaklık 23 derece. Yani şartlar bizim lehimize çok şükür. Devam ediyor. İlk tespitlerimize göre tabii ki nihai durumda bilgisini vereceğiz ama tahminimize göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu" diye konuştu.