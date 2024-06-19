Bakan Yumaklı: Çanakkale'de yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz (2)

TARİHİALANIN GÜNEY HATTI ZİYARETE AÇILDI

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına müdahale 19'uncu saatte havadan ve karadan sürüyor. Yangın nedeniyle dün kapatılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın güney hattı, bugün tekrar ziyarete açıldı.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyarete kapatılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın güney hattı (Kilitbahir-Alçıtepe-Abide-Seddülbahir ve Kilye-Kabatepe-Alçıtepe-Abide-Seddülbahir hatları) yeniden ziyarete açılmıştır. Ancak, devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alanın kuzey hattına (57'nci Alay, Conbayırı, Bigalı Köyü, Büyük Anafartalar ve Küçük Anafartalar Köyü, Anzak Koyu) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur" denildi.