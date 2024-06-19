Bakan Yumaklı: Çanakkale'de yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz (3)

BİÇERDÖVERVE BALYA BAĞLAMA İŞLERİNE KISITLAMA GETİRİLDİ

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına müdahale 22'nci saatte havadan ve karadan sürüyor. Bir yandan da olası başka yangınların önüne geçilmesi için hasat ve balya bağlama işlerine kısıtlama getirildiğini bildirildi.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde 2024 yılı içerisinde sıkça meydana gelen yangınların birçoğunun tarımsal (biçerdöver ve balya makinası vb.) kaynaklı olması sebebiyle; ilimiz genelinde hasat sezonu boyunca balya makinalarında samanın parçalanması amacı ile takılan ve parçalama anında yangın çıkmasına neden olan haşbayların sökülerek balya makinelerinin kullanılmasına, 23 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle biçerdöver ile hasat ve balya bağlama işlerinin 19-22 Haziran tarihlerinde saat 06.00 başlayıp 11.00 da son verilmesi hususunda karar verilmiştir" denildi.