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        Bakan Yumaklı: Çanakkale'de yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz (4)

        BAKANYUMAKLI, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI HAVADAN İNCELEDİÇanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy mevkiinde tarım arazisinde başlayan ve ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:18 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:20
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        Bakan Yumaklı: Çanakkale'de yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz (4)
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        BAKANYUMAKLI, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI HAVADAN İNCELEDİ

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy mevkiinde tarım arazisinde başlayan ve ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı devam eden çalışmaları havadan helikopterle inceledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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