Bakan Yumaklı: Çanakkale'de yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz (4)

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy mevkiinde tarım arazisinde başlayan ve ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı devam eden çalışmaları havadan helikopterle inceledi.

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