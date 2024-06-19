Bakan Yumaklı: Çanakkale- Eceabat yangını kontrol altına alındı (5)

YANGIN24 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kumköy yakınlarında tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın 24 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yangın Yönetim Merkezi'nde yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangının 24 saat önce Eceabat'ta kırsal alanda çıkıp ormana sirayet ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Şu an itibarıyla bu yangınla alakalı son kontrollerimizi yaptık. Aslına bakarsanız 2 saati aşkın bir süredir çok yoğun ve şiddetli rüzgar sebebiyle bazı yerlerin acaba yeniden aktif hale gelmesi mümkün olabilir mi diye kontrol ettik. 2 kez alanın tamamının üzerinden geçtik ve an itibarıyla söyleyebilirim ki Çanakkale-Eceabat yangını kontrol altına alınmıştır. İlk başladığı andan itibaren 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve iş makinesi yaklaşık 540 personelle müdahaleye başlamıştık. An itibarıyla uçaklarımız, helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımız, arazözlerimiz, iş makinelerimiz de dahil olmak üzere AFAD, valilik, diğer kamu kurumları hatta özel sektördeki bazı kurumların da katılımlarıyla yaklaşık 300 araç sayısına ulaştık ve bine yakın arkadaşımız da dünden itibaren bu yangınla mücadeleyi gerçekleştirmiş oldu" dedi.

Bakan Yumaklı, "Yangından etkilenen alan 575 hektar. Burada bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Yanan alandan bahsetmiyorum. Yangından etkilenen alandan bahsediyorum. Arkadaşlarımız bütün her şeyi bittikten sonra ne kadar alanın hasar gördüğünü ayrıca yayınlayacaklar. Yaklaşık 340 hektar alan ormanlık, geri kalanı da orman dışı kırsal alan. Sabahki açıklamamda söylemiştim, gece saat 02.30 sıralarında Gelibolu'da çıkan bir yangın bizim güçlerimizi bölmemize sebep oldu. Belki de bu kadar da uzamayacaktı bu konu. Ancak onu da hemen hızlı bir şekilde müdahale ederek 2 saatin içerisinde arkadaşlarımız kontrol altına aldılar. Onun da bir özelliği bir köye, Değirmendüzü köyüne çok yakındı. Dolayısıyla bir yerleşim yerini gecenin iki buçuğunda etkilemesi söz konusu olabilecekti. Dünden bu yana her kademede, her seviyede kimler varsa, alevlerin içerisinde olan ateş savaşçısı arkadaşlarımdan, Orman Genel Müdürlüğü mensubu arkadaşlarıma, geri planda onlara destek veren kimler varsa, buradaki bin kişiden bahsetmiştim, onlara ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Soğutma çalışmaları devam edecek" diye konuştu.

'BOŞALTILAN İKİ KÖYDEKİLERİN EVLERİNE DÖNMESİNİN ÖNÜNDE ENGEL KALMADI' Tarihi Yarımada'nın ziyaretçiye açılması hususunun sabah söylediği gibi kısmi olarak devam edeceğini vurgulayan Bakan Yumaklı, şöyle devam etti: "Alan Başkanlığımız tarafından herhangi bir gelişme olduğu takdirde duyurulacak. Boğaz'ın gemi trafiğine açılmasıyla ilgili herhangi bir engel kalmadı. An itibarıyla da boğazın her iki tarafında da gemi trafiğine açılması söz konusu olacak. Yine boşaltılan 2 köyümüz vardı. O 2 köyümüzün de tekrar sakinlerinin evlerine geri dönmesinin önünde herhangi bir engel kalmadı. Önümüzdeki 5 gün boyunca Çanakkale'de mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcaklık görüleceği, hatta yer yer belli seviyelerde 80 kilometre saat hızda bir rüzgarın görülebileceği uyarılarına istinaden bu 5 gün boyunca özellikle çiftçilerimizin hasatla ilgili çalışma saatleri gündüz saat 11.00'e kadar olarak sınırlandı. Herhangi bir değişiklik olursa valiliğimiz tarafından bunun öne alınması ya da biraz daha ötelenmesi söz konusu olabilir."

Bütün yurtta sıcaklıkların çok ciddi bir şekilde hissedildiğini söyleyen Bakan Yumaklı, “Vatandaşlarımızın aileleriyle, çocuklarıyla beraber vakit geçirecekleri alanlarda, mesire alanlarında, kendilerine ayrılmış olan piknik alanlarında ateş yakmamalarını özellikle istirham ediyorum. Çok küçücük bir kıvılcımın bırakın sadece uğraşmasını ya da bununla ilgili gönül yorgunluğunu, bu ülkenin kaynaklarını yok ettiğini de o ekosistemdeki bütün canlıların yok olduğunu da düşünerek hassasiyet gösterilmesini özellikle istirham ediyorum. Halihazırda 4 aktif yangınımız var. Bunlardan birisi dün, Uşak'ta 18.30'da başlamıştı ve 18.38'de müdahale etmiştik. Aslına bakarsanız enerjisi de kısmen düşürülmüştü. Yalnız orada da çıkan çok şiddetli rüzgar, maalesef bizim kontrol altına alındığı anonsunu yapmamıza engel oldu. Emin olduktan sonra bununla ilgili bilgiyi de yine siz değerli basın mensuplarımız vasıtasıyla kamuoyuna duyuracağız. Manisa Soma'da bir yangınımız çıktı 14.40'ta, 14.55'te müdahil olundu. Ormanda başladı. Yine orada da çok kuvvetli rüzgar sebebiyle yayılma, genişleme eğilimi gösterdi. Arkadaşlarımız bütün güçleriyle kontrol altına almak için mücadeleye devam ediyorlar. Balıkesir Ayvalık'ta bugün 14.55'te yangın çıktı. 15.05'te müdahil olundu. Çöplükte başladı ve maalesef ormana sirayet etti. Ancak arkadaşlarımdan en son aldığım bilgi iyiye gittiği yönünde. Yine dediğim gibi bununla ilgili bilgileri de aktaracağız. İzmir'de Çeşme-Karaburun'da 14.50'de bir yangın çıktı. 15.05'te müdahil olundu. Bu da orman dışı bir alanda başladı ve ormana sirayet etti. Her halükarda biz bu hatırlatmamızı yapalım. Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu düşünürsek ve çok basit göz ardı ettiğimiz birtakım tedbirlerin alınmaması sebebiyle, işte biraz önce söylediğim gibi ülkenin kaynaklarını, oradaki bütün ekosistemi yok edecek bir şeye sebep olacağımızı hiçbir şekilde unutmayalım. Çanakkale'ye ve ülkemize, 'Geçmiş olsun' dileğinde bulunuyorum" dedi.

'HERKESİN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNMESİ GEREKİR' Yangınlardan zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlarla ilgili açıklamada da bulunan Bakan Yumaklı, "Bununla ilgili prosedür belli. Eğer bunların sigortası var ise sigortalarından alabilecekler. Çünkü bu bir afet. Onun dışında da yine ilgili arkadaşlarımız, valiliğimizin önderliğinde hasar tespitlerini yapacaklar. Biz 12 ay boyunca yangın çıkmaması adına bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri yaptık, duyuruları yaptık. Sadece Çanakkale Valiliği için söylemiyorum, yangın bölgesinde, yangın riski altındaki illerimizin valileri ile bir toplantı yaptık. Bir tam gün boyunca enine, boyuna bütün hepsini konuştuk. Bütün tedbirleri konuştuk. Aslına bakarsanız iş dönüp dolaşıp bizlerin yani insanların her ne işte uğraşırsak uğraşalım, yaptığımız işin neye etki edeceğini düşünmekten geçiyor. Dolayısıyla ister çiftçi olsun ister buraya gelen bir ziyaretçi olsun hiç fark etmez, herkesin yapmış olduğu faaliyetin, özellikle de bugünlerde neye sebep olabileceğini bir kez daha düşünmesi gerekir. Bunu söylemek istiyorum" diye konuştu.