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        Çanakkale'de 18 kaçak göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 10:22 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:25
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        Çanakkale'de 18 kaçak göçmen kurtarıldı
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 18 Haziran'da motor arızası yapan lastik bottakilerin yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, sürüklenen lastik bottaki 18 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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