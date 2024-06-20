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        Çanakkale'de orman yangını nedeniyle ziyarete kapanan 'Tarihi Alan' tekrar açıldı

        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinden başlayıp ormana sıçrayan yangın nedeniyle kısmi olarak ziyarete kapatılan tarihi Gelibolu Yarımadası, bugün tekrar ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 10:34 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:35
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        Çanakkale'de orman yangını nedeniyle ziyarete kapanan 'Tarihi Alan' tekrar açıldı
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        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinden başlayıp ormana sıçrayan yangın nedeniyle kısmi olarak ziyarete kapatılan tarihi Gelibolu Yarımadası, bugün tekrar ziyarete açıldı.

        Eceabat ilçesi Kumköy mevkisinde, 18 Haziran'da saat 16.00 sıralarında, tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangın havadan ve karadan yapılan çalışmaların ardından 24 saat sonra dün saat 16.00'da kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ziyaretçilerin girişine kapatılan tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dün bir bölümü ziyarete açıldı. Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada 'Tarihi Alan'ın bugün itibarıyla tamamen ziyaretçilere açıldığı duyuruldu. Çanakkale Valiliği'nin açıklamasında, "Eceabat ilçesi civarında çıkan orman yangını nedeniyle ziyarete kapatılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı, 20 Haziran Perşembe günü yeniden ziyarete açılacaktır" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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