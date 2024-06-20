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        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

        ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesi açıklarındaki Kum Adası'nda serinlemek için denize giren Muharrem Karaman'ın (22), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 12:19 Güncelleme: 20.06.2024 - 12:20
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        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
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        ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesi açıklarındaki Kum Adası’nda serinlemek için denize giren Muharrem Karaman’ın (22), boğuldu.

        Olay, dün Lapseki ilçesi açıklarındaki Kum Adası’nda meydana geldi. Bayramiç ilçesinde yaşayan Muharrem Karaman, gittiği adada serinlemek için denize girdi. Karaman, bir süre sonra gözlerden kayboldu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Dalgıçların yaptığı çalışmayla Muharrem Karaman’ın cansız bedeni bulundu. Karaman’ın cesedi otopsi için ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karaman’ın cenazesi Bayramiç’te öğlen Çarşı Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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