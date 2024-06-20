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        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu(2)

        TOPRAĞAVERİLDİÇanakkale'nin Lapseki ilçesi açıklarındaki Kum Adası'nda serinlemek için girdiği denizde boğulan Muharrem Karaman için Bayramiç ilçesindeki Çarşı Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:10
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        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu(2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesi açıklarındaki Kum Adası'nda serinlemek için girdiği denizde boğulan Muharrem Karaman için Bayramiç ilçesindeki Çarşı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Muharrem Karaman'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Muharrem Karaman, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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