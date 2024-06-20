Serinlemek için girdiği denizde boğuldu(2)

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi açıklarındaki Kum Adası'nda serinlemek için girdiği denizde boğulan Muharrem Karaman için Bayramiç ilçesindeki Çarşı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Muharrem Karaman'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Muharrem Karaman, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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