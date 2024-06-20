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        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)

        KONTROLALTINA ALINDIEzine ilçesi Kumburun köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahaleyle saat 15.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:21 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:25
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        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Ezine ilçesi Kumburun köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahaleyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı.

        Yangını havadan inceleyen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, söndürme çalışmalarına ilişkin Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'den bilgi aldı. Vali İlhami Aktaş, son yıllarda orman yangınlarının çıkmasının başlıca nedenleri arasında anız yakma, bağ ve bahçe temizliği için ateş yakma, sigara izmariti, çöplerin ateşe verilmesi, ihmal ve dikkatsizliğin yer aldığını söyledi. Vatandaşların yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesinin çok büyük önem arz ettiğini belirten Vali Aktaş, “Herhangi bir orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerekmektedir" dedi.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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