Çanakkale'de bir orman yangını daha

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesindeki çöp döküm alanında çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ezine'de, tarım arazisinde çıkan yangının kontrol altına alınmasından sonra bu defa da saat 16.30 sıralarında çöp döküm alanında başka bir yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle yayılan alevler, ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor.