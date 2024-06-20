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        Çanakkale'de bir orman yangını daha

        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesindeki çöp döküm alanında çıkan yangın, ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 17:27 Güncelleme: 20.06.2024 - 17:30
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        Çanakkale'de bir orman yangını daha
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        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesindeki çöp döküm alanında çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Ezine'de, tarım arazisinde çıkan yangının kontrol altına alınmasından sonra bu defa da saat 16.30 sıralarında çöp döküm alanında başka bir yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle yayılan alevler, ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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