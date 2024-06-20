Çanakkale'de bir orman yangını daha (2)

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, çöp döküm alanında çıkıp ormana da sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale sürerken; alevlerin ilerlediği Aladağ ve Kiremitoba köyü tedbiren boşaltıldı.

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