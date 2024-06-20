Çanakkale'de bir orman yangını daha (3)

Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki çöp döküm alanında başlayıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle tahliye edilen Kiremitoba ve Aladağ köyünde bazı ev ve ahırlar ile saman balyaları yandı. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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