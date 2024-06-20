Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de bir orman yangını daha (3)

        BAZIEV VE AHIRLAR YANDIÇanakkale'nin Ezine ilçesindeki çöp döküm alanında başlayıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 21:52 Güncelleme: 20.06.2024 - 21:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de bir orman yangını daha (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        BAZIEV VE AHIRLAR YANDI

        Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki çöp döküm alanında başlayıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle tahliye edilen Kiremitoba ve Aladağ köyünde bazı ev ve ahırlar ile saman balyaları yandı. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        Balıkesir'de silahlı kavga: 2 ölü
        Balıkesir'de silahlı kavga: 2 ölü
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Salda Gölü'nde kurtarılan Ayşe Sıla kahramanıyla buluştu
        Salda Gölü'nde kurtarılan Ayşe Sıla kahramanıyla buluştu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Demet'ten güneş uyarısı
        Demet'ten güneş uyarısı
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de bir orman yangını daha (2)
        Çanakkale'de bir orman yangını daha (2)
        Çanakkale'de çöplük alandan ormana sıçrayan yangın nedeniyle bir mahalle ta...
        Çanakkale'de çöplük alandan ormana sıçrayan yangın nedeniyle bir mahalle ta...
        Çanakkale'de bir orman yangını daha
        Çanakkale'de bir orman yangını daha
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu(2)
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu(2)
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinden bozuk orman alanına sıçrayan ya...
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinden bozuk orman alanına sıçrayan ya...