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        Çanakkale'de bir orman yangını daha (4)

        7SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ezine ilçesinde çöp döküm alanında saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 00:50 Güncelleme: 21.06.2024 - 00:55
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        Çanakkale'de bir orman yangını daha (4)
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        7SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çöp döküm alanında saat 16.30 başlayan ve ormana sıçrayan yangın, saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bazı ev ve ahırların da kullanılamaz hale geldiği bölgede ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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