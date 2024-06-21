Çanakkale'de bir orman yangını daha (4)

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çöp döküm alanında saat 16.30 başlayan ve ormana sıçrayan yangın, saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bazı ev ve ahırların da kullanılamaz hale geldiği bölgede ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

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