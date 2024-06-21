Ayvacık'ta orman yangını

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle 1 köy tedbir amacıyla boşaltılırken, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyü yakınlarındaki ormanda başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çamköy köyü tedbir amacıyla boşaltılırken, ekiplerin söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Çanakkale Valiliği’nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Ayvacık İlçesi Çamköy köyü civarında devam eden orman yangınına orman ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etmektedir. Devam eden orman yangını söndürme çalışmaları Vali İlhami Aktaş tarafından yerinde koordine ediliyor. Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltılmış olup, rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir" denildi.