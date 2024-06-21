Atatürk'ü duygulandıran o destan, Çanakkale Savaşları sırasında tüm cephelerde okutulmuş

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, doktora tezinde, Çanakkale Savaşları'nda Anzak askerlerinin baskınında şehit olan Sinop Boyabatlı Ömeroğlu Mustafa'nın üzerinden çıkan kendi el yazısıyla yazdığı, vatan sevgisini içeren dizelerin yer aldığı destan, 19'uncu Tümen Komutanı Mustafa Kemal tarafından çoğaltılarak, tüm cephelerde okutulduğunu belirledi. Dr. Sabah, "Yani siperden çıkan bu destan yine siperlerde bu kahramanlara okunmuş oluyor. 125'inci Alay veya 3'üncü Tümenin harp ceridelerine baktığımızda bu destanın kopyalarının bu birliklere gönderildiği ve siperlerde vatan savunması gerçekleştiren bu askerlere okunduğunu çok rahat görebilmekteyiz" dedi.

ÇOMÜ Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, doktora tezini hazırlarken, Çanakkale Savaşları sırasında, 6-7 Haziran gecesi Arıburnu'nda Anzak askerlerinin baskınında şehit olan Sinop Boyabatlı Ömeroğlu Mustafa'nın üzerinden çıkan kendi el yazısıyla yazdığı destanın, 19'uncu Tümen Komutanı Mustafa Kemal'in beğenmesi üzerine çoğaltılarak tüm cephelerde okutulduğu bilgisine ulaştı. Çanakkale muharebelerinin 1915 yılında askerin büyük bir özveri ve fedakarlığıyla kazanıldığına dikkat çeken Dr. Sabah, "Bu mücadelenin sonunda kahramanlıklar bizlere miras olarak bırakıldı. Bunlar arasında, Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş veya Yusuf Kenan gibi isimler ön plana çıktı. Ancak bizler 1915 yılında askerin burada tutmuş olduğu kayıtları yani harp cerideleri okuduğumuzda saklı kalmış ya da gün yüzüne çıkmamış daha nice kahramanlıkları bu resmi evraklar üzerinde okuyabilmekteyiz. Bunlardan biri de 57'nci Alay, 3'üncü tabur, 3'üncü bölükte görevliyken 6-7 Haziran gecesi Arıburnu'nda Anzakların bir gece baskını esnasında şehit olan Sinop Boyabatlı Ömeroğlu Mustafa'nın hikayesi" diye konuştu.

‘ASKERLERE ÖRNEK OLMASI İÇİN OKUTTURULUYOR’ Dr. Sabah, cerideleri incelerken ulaştığı Sinop Boyabatlı Ömeroğlu Mustafa'nın hikayesini şöyle anlattı: "Ömeroğlu Mustafa söz konusu 6-7 Haziran gecesi Arıburnu'nda Anzak askerlerinin baskınına karşı siperleri savunurken şehit oluyor. Şehit olduktan sonra üzerinde kendi el yazısıyla yazmış olduğu bir destan bulunuyor. 57'nci Alay, 19’uncu Tümen'e yani Mustafa Kemal Atatürk'ün tümenine bağlı olduğu için Mustafa Kemal Bey'e gönderiliyor. Yazışmalardan anladığımıza göre Mustafa Kemal Bey askerin üzerinden çıkan bu destanı çok beğeniyor. Bunu Kolordu Komutanı Esat Paşa'ya gönderiyor. Vatan sevgisini içeren dizeleri barındıran bu destanın kopyaları, 1915 yılında, cephelerdeki bütün birliklere gönderiliyor ve Çanakkale'de savaşan askerlere örnek olması için okutturuluyor. Yani siperden çıkan bu destan yine siperlerde bu kahramanlara okunmuş oluyor. 125'inci Alay veya 3'üncü Tümenin harp ceridelerine baktığımızda bu destanın kopyalarının bu birliklere gönderildiği ve siperlerde vatan savunması gerçekleştiren bu askerlere okunduğunu çok rahat görebilmekteyiz."