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        Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın 2 saatte söndürüldü

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 02:57 Güncelleme: 22.06.2024 - 03:00
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        Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın 2 saatte söndürüldü
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        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormana sıçradı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması 2 saatte kontrol altına alındı.

        Yangın, saat 23.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alan yayılan alevler, ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın, saat 00.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
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