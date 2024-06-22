Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın 2 saatte söndürüldü

Yangın, saat 23.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alan yayılan alevler, ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın, saat 00.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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