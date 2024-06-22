Polise mukavemet ettikleri görüntüler ortaya çıktı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, trafik kazası sonrası kaçan kişilerin boğazına sarılıp, cop ile darbeden 2 polis memurundan 1'inin tutuklandığı, diğerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kazaya karışan şüphelilerin kendilerini yakalayan polislere mukavemet ettikleri görüldü.

Olay, 11 Haziran günü saat 00.30 sıralarında Çan ilçesinde meydana geldi. İlçede trafik kazasına karışıp olay yerinden kaçan 2 kişinin içinde bulunduğu otomobil, polis ekibinin takibi sonucu önü kesilerek durduruldu. Otomobildeki 2 şüpheli, ellerinde cop bulunan iki polis memuru tarafından orantısız güç kullanılarak araçtan indirildi. Polislerden biri, araçtan çıkardığı şüphelinin başına ve vücuduna peş peşe copla vurdu. Şüpheli kendini korumaya çalışırken, düştü. Bu sırada cop ile vurmaya devam eden polis memurunu ise arkadaşı engellemeye çalıştı. Aynı polis memuru daha sonra araçta bekleyen diğer kişiye vurmaya başladı. Bu şüpheli ise kaçarak uzaklaştı.

BİR POLİS TUTUKLANDI Sokak arasında yaşanan bu olay, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılarak haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polislerden orantısız güç kullananlardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, polisten kaçtıkları için gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "11.06.2024 Salı günü Çan ilçemizde meydana gelen olay ilgili yapılan 'basın duyurumuzdaki' polis memurlarına mukavemet gösteren 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" denildi.