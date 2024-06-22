Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası, boğaz trafiği tek yönlü askıya alındı

ÇANAKKALE Boğazı'nda trafik, makine arızası yapan Panama bayraklı akaryakıt tankeri nedeniyle kuzey-güney istikametine tek yönlü olarak askıya alındı.

Malta'dan Kocaeli'ye gitmek üzere denize açılan 247 metre uzunluğundaki Panama bayraklı 'Paros' isimli ham petrol yüklü tanker, Çanakkale Boğazı'nda Lapseki açıklarında makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-16' ve 'Kurtarma-4' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler ise arızayla ilgili bilgilendirilirken, boğaz trafiği kuzey-güney tek yönlü olarak askıya alındı.