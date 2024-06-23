Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Kayınpederini bıçaklayarak öldürüp, eşi ve 3 yakınını yaraladı

        ÇANAKKALE'de eşinin ailesinin evine giden C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 16:57 Güncelleme: 23.06.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayınpederini bıçaklayarak öldürüp, eşi ve 3 yakınını yaraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'de eşinin ailesinin evine giden C.B. (25), burada çıkan tartışmada kayınpederi O.D.'yi (50) bıçaklayarak öldürüp, araya giren eşi E.B. ile eşinin dedesini, anneannesini ve teyzesini yaraladı.

        Olay, dün gece yarısı sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Astsubay Şerafettin Şengören Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Bir gün önce C.B.'nin eşi E.B.'nin ailesi, aile içi şiddet ile ilgili Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek C.B. hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine C.B., E.B. ile ailesinin yaşadığı eve gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. C.B. yanındaki bıçakla kayınpederi O.D.'yi sağ koltuk altından, araya giren eşi E.B.'yi kasık ve kol bölgesinden, eşinin dedesi T.A.'yı sol kolundan, eşinin anneannesi D.A.'yı karın bölgesinden, eşinin teyzesi G.Ç.'yi yüz, sırt, kulak ve boyun bölgesinden bıçakladı. C.B., yanındaki arkadaşı O.S. (25) ile olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan O.D., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        ŞÜPHELİ 1,5 SAAT SONRA YAKALANDI

        Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, C.B. ile arkadaşı O.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu 2 şüpheli, saat 01.30 sıralarında suç aleti bıçakla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Tatilciler dönüş yolunda!
        Tatilciler dönüş yolunda!
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
        Otogar tıklım tıklım!
        Otogar tıklım tıklım!
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de kayınpederini öldüren, karısı dahil 4 kişiyi yaralayan şüpheli...
        Çanakkale'de kayınpederini öldüren, karısı dahil 4 kişiyi yaralayan şüpheli...
        Çanakkale'de toplantıda orman yangınları görüşüldü
        Çanakkale'de toplantıda orman yangınları görüşüldü
        Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası, boğaz trafiği tek yönlü askıya alındı
        Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası, boğaz trafiği tek yönlü askıya alındı
        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirleti...
        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirleti...
        Çanakkale Boğazı gemi arızası nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı
        Çanakkale Boğazı gemi arızası nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı
        Polise mukavemet ettikleri görüntüler ortaya çıktı
        Polise mukavemet ettikleri görüntüler ortaya çıktı