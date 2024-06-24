Tutuklu yargılanan hayvan hırsızlığı sanıklarına 1,5 yıl sonra beraat

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde hayvan hırsızlığı şüphesiyle tutuklanıp, 5 farklı olaydan toplam 49 yıl hapse çarptırılan 5 şüpheli, itiraz üzerine kararın bozulmasının ardından yeniden yargılandıkları davada beraat etti. Avukat Ahmet Erzi, "Deyim yerindeyse bir 1,5 yıl sonra 'Pardon' denilerek sanıkların masumiyeti ortaya çıktı" dedi.

Olay, 6 Aralık 2022’de Gökçeada ilçesinde meydana geldi. İddia göre; M.Ç., E.Ç., E.Ö., K.Ç., Ö.Ç. hayvan hırsızlığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada 5 şüpheliye hayvan hırsızlığı suçlamasıyla toplamda 49 yıl hapis cezası verildi. Daha sonra Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nde yapılan itirazın ardından karar bozularak dava, Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Davanın karar duruşmasında M.Ç., E.Ç., E.Ö., K.Ç., Ö.Ç, somut delil bulunamaması nedeniyle 1,5 yıl sonra beraat etti.

'SANIKLARIN MASUMİYETİ ORTAYA ÇIKTI'

Gökçeada ilçesinde 1,5 yıl önce hırsızlık suçlamasıyla 5 müvekkilinin gözaltına alındığını söyleyen Avukat Ahmet Erzi, "Soyut müşteki beyanlarına itibar edilerek sanıkların tamamı tutuklandı. Yapılan yargılamada 5 farklı sanığa, 5 farklı olay nedeniyle toplamda 49 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Verilen kararla birlikte hükümle beraber de tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar tesis edildi. Akabinde bu karara yönelik Bursa Bölge Adliye Mahkemesine yapmış olduğumuz istinaf başvurusu kabul edildi. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin sanıkların lehine olan delilleri dosya içerisinde almaması ve birçok hukuka aykırılık barındırdığı gerekçesiyle yerel mahkeme kararını kaldırdı. Dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere de yerel mahkeme iadesine karar verildi. Dosya yerel mahkemeye 2'nci kez geldiğinde yerel mahkeme sanıkların lehine olan delilleri topladıktan sonra karar celsesinde 5 farklı sanığın tamamına beraat kararı verdi. Tutuklu sanıkları ise tahliye etti. Deyim yerindeyse bir 1,5 yıl sonra 'Pardon' denilerek sanıkların masumiyeti ortaya çıktı" diye konuştu.