Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Tutuklu yargılanan hayvan hırsızlığı sanıklarına 1,5 yıl sonra beraat

        ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde hayvan hırsızlığı şüphesiyle tutuklanıp, 5 farklı olaydan toplam 49 yıl hapse çarptırılan 5 şüpheli, itiraz üzerine kararın bozulmasının ardından yeniden yargılandıkları davada beraat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 10:00 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tutuklu yargılanan hayvan hırsızlığı sanıklarına 1,5 yıl sonra beraat
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde hayvan hırsızlığı şüphesiyle tutuklanıp, 5 farklı olaydan toplam 49 yıl hapse çarptırılan 5 şüpheli, itiraz üzerine kararın bozulmasının ardından yeniden yargılandıkları davada beraat etti. Avukat Ahmet Erzi, "Deyim yerindeyse bir 1,5 yıl sonra 'Pardon' denilerek sanıkların masumiyeti ortaya çıktı" dedi.

        Olay, 6 Aralık 2022’de Gökçeada ilçesinde meydana geldi. İddia göre; M.Ç., E.Ç., E.Ö., K.Ç., Ö.Ç. hayvan hırsızlığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada 5 şüpheliye hayvan hırsızlığı suçlamasıyla toplamda 49 yıl hapis cezası verildi. Daha sonra Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nde yapılan itirazın ardından karar bozularak dava, Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Davanın karar duruşmasında M.Ç., E.Ç., E.Ö., K.Ç., Ö.Ç, somut delil bulunamaması nedeniyle 1,5 yıl sonra beraat etti.

        'SANIKLARIN MASUMİYETİ ORTAYA ÇIKTI'

        Gökçeada ilçesinde 1,5 yıl önce hırsızlık suçlamasıyla 5 müvekkilinin gözaltına alındığını söyleyen Avukat Ahmet Erzi, "Soyut müşteki beyanlarına itibar edilerek sanıkların tamamı tutuklandı. Yapılan yargılamada 5 farklı sanığa, 5 farklı olay nedeniyle toplamda 49 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Verilen kararla birlikte hükümle beraber de tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar tesis edildi. Akabinde bu karara yönelik Bursa Bölge Adliye Mahkemesine yapmış olduğumuz istinaf başvurusu kabul edildi. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin sanıkların lehine olan delilleri dosya içerisinde almaması ve birçok hukuka aykırılık barındırdığı gerekçesiyle yerel mahkeme kararını kaldırdı. Dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere de yerel mahkeme iadesine karar verildi. Dosya yerel mahkemeye 2'nci kez geldiğinde yerel mahkeme sanıkların lehine olan delilleri topladıktan sonra karar celsesinde 5 farklı sanığın tamamına beraat kararı verdi. Tutuklu sanıkları ise tahliye etti. Deyim yerindeyse bir 1,5 yıl sonra 'Pardon' denilerek sanıkların masumiyeti ortaya çıktı" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Felçli babasını sokakta dövdü! Polis geldi... Baba yüreği!
        Felçli babasını sokakta dövdü! Polis geldi... Baba yüreği!
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Görenler şoke oldu!
        O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Görenler şoke oldu!
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        Balyozla öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı! Soyadı kurbanı!
        Balyozla öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı! Soyadı kurbanı!
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Şekeri bırakmanın 7 yolu!
        Şekeri bırakmanın 7 yolu!
        İmdadına bot yetişti
        İmdadına bot yetişti
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Normalin 5-10 derece üzerinde
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Normalin 5-10 derece üzerinde
        Netanyahu'dan Lübnan açıklaması: Hazırlık yapıyoruz
        Netanyahu'dan Lübnan açıklaması: Hazırlık yapıyoruz
        Dünyada ilk kez bir çocuğun kafatasına epilepsi cihazı yerleştirildi: 'Artık gelecek daha parlak'
        Dünyada ilk kez bir çocuğun kafatasına epilepsi cihazı yerleştirildi: 'Artık gelecek daha parlak'
        Su kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Su kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Çanakkale'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Kayınpederini bıçaklayarak öldürüp, eşi ve 3 yakınını yaraladı
        Kayınpederini bıçaklayarak öldürüp, eşi ve 3 yakınını yaraladı
        Çanakkale'de kayınpederini öldüren, karısı dahil 4 kişiyi yaralayan şüpheli...
        Çanakkale'de kayınpederini öldüren, karısı dahil 4 kişiyi yaralayan şüpheli...
        Çanakkale'de toplantıda orman yangınları görüşüldü
        Çanakkale'de toplantıda orman yangınları görüşüldü
        Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası, boğaz trafiği tek yönlü askıya alındı
        Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası, boğaz trafiği tek yönlü askıya alındı
        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirleti...
        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirleti...