Çanakkale'de orman yangını

Yangın saat 17.30 sıralarında Biga ilçesinde ormanda çıktı. Alevler; rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler bölgeye sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 18.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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