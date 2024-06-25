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        Çanakkale'de orman yangını

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 19:20 Güncelleme: 25.06.2024 - 19:25
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        Çanakkale'de orman yangını
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        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

        Yangın saat 17.30 sıralarında Biga ilçesinde ormanda çıktı. Alevler; rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler bölgeye sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 18.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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